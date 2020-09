Rabiot ha chiuso la sua stagione con la Juventus sicuramente in modo positivo. Il rendimento del calciatore francese è cresciuto dopo il lockdown.

Arrivato a Torino a parametro zero, l’ex stella del Psg ci ha messo un po’ di tempo per farsi apprezzare dai tifosi bianconeri. La classe non gli manca, e finalmente nelle ultime partite ha trovato anche la giusta continuità di rendimento. E dunque mentre fino a qualche tempo fa si ipotizzava una sua cessione, adesso difficilmente sarà ceduto da parte della Juve. E proprio il suo rendimento gli ha fatto riconquistare la nazionale francese. La stessa nazionale che rifiutò due anni fa, quando poi la Francia vinse il campionato del mondo.

Le parole di Deschamps sul mediano della Juventus

Il ct della Francia è l’ex bianconero Didier Deschamps, uno che da calciatore e da allenatore ha vinto davvero moltissimo. E che ha riaccolto Rabiot nel gruppo della nazionale. “Sarà nella lista dei 23 senza essere un caso speciale, anche se in virtù di quello che è successo dovremo parlare. Se mi aspetto delle scuse da Rabiot? Mi è già stato chiesto, dopo quello che è successo due anni fa, ma non mi sono mai aspettato delle scuse pubbliche, ufficiali o cose simili. Quello che è successo è successo e non si può tornare indietro, io non chiedo nulla e non gli chiederò nient’altro. Non vi dirò di cosa parleremo. Se vorrà potrà farlo lui, ma sarà solo una discussione tra tecnico e giocatore” ha ammesso Deschamps dal ritiro dei transalpini, intervista riportata pure da Tuttosport.

