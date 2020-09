Mandragora alla Juventus, calciomercato: fumata bianca a un passo: c’è l’accordo

Calciomercato Juventus, il club bianconero e l’Udinese stanno cercando di definire la situazione relativa a Rolando Mandragora. Secondo quanto riferito dalla redazione di tuttojuve.com, infatti, nei prossimi giorni ci potrebbe essere la tanto attesa fumata bianca, con la Juve che si impegnerebbe a versare 26 milioni di euro nelle casse dei Pozzo, lasciando il calciatore ancora un’altra stagione in Friuli

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDRAGORA UDINESE FUMATA BIANCA/ Le operazione in entrata della Juventus sono indice della volontà del club bianconero di ringiovanire sensibilmente la rosa, alle prese con un vero e proprio ricambio generazionale. Gli acquisti di Kulusevski, Arthur e Mckennie, ad esempio, si inseriscono proprio in questo solco. Anche per questo la società bianconera è al lavoro con l’Udinese per cercare di sbloccare la situazione di empasse relativa a Rolando Mandragora. Sul centrocampista italiano, autore di una stagione bel al di sopra delle aspettative, la Juve ha una sorta di prelazione: pagando 26 milioni di euro, il giocatore sarebbe di fatto un nuovo acquisto bianconero. L’intenzione della dirigenza di Corso Galileo Ferraris è quella di versare l’importo della “clausola”, ma far rimanere il giocatore un altro anno in Friuli, per fargli smaltire senza troppe pressioni i postumi dell’infortunio che lo hanno visto protagonista sul finire della stagione.

Mercato Juve, Mandragora vicinissimo: ecco gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, negli ultimi giorni ci sarebbero stati dei contatti importanti tra le due società. La sensazione è che l’accordo possa essere trovato da un momento all’altro: non è da escludere che Mandragora possa diventare un nuovo giocatore della Juventus già al termine di questa settimana. La grande fisicità, l’abilità negli inserimenti e la buona tecnica palla al piede sono sicuramente caratteristiche apprezzate in quel di Torino: ecco perché Paratici nelle ultime ore ha intensificato i colloqui con l’entourage del calciatore, anche per evitare la possibile irruzione di altri club. Trapela ottimismo sul buon esito della trattativa: vi daremo comunque gli aggiornamenti nel caso nelle prossime ore.

