Calciomercato Juventus, ecco la probabile destinazione di Higuain

Il calciomercato della Juventus vede i bianconeri impegnati non solo a comprare ma anche a cedere i giocatori che non rientrano nei piani di Pirlo.

Cessioni che sono indispensabili non sono da un punto di vista economico, visto che consentono anche di alleggerire il monte ingaggi, ma anche per ridurre il numero di calciatori da mettere a disposizione del nuovo tecnico per il prossimo campionato. Uno dei calciatori che è ormai da tempo sulla lista dei partenti è Gonzalo Higuain. L’argentino è pronto ad una nuova esperienza e il suo futuro potrebbe essere noto a breve.

Calciomercato Juventus, Higuain verso l’Inter Miami

In Italia la Fiorentina sembrava essere sulle tracce dell’ex bomber del Napoli e del Milan, ma le ultime voci vogliono per l’attaccante un futuro lontano dall’Italia. Come riporta infatti il portale Fichajes per Higuain c’è all’orizzonte una esperienza con l’Inter Miami, ambizioso club della MLS americana. Dove tra l’altro già milita un altro calciatore bianconero, ovvero Blaise Matuidi, che da poco ha lasciato l’Italia. Higuain dovrebbe firmare con il suo nuovo club un contratto biennale.

