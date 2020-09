L’ex calciatore Claudio Marchisio ha lanciato un importante messaggio social sul futuro attaccante della Juventus, ecco cosa è successo:

Visualizza questo post su Instagram Welcome September 🌦️… Aspettando @luissuarez9 ❓❗❓ 😄 #turin Un post condiviso da Claudio Marchisio (@marchisiocla8) in data: 2 Set 2020 alle ore 3:00 PDT

Le parole sono chiarissime. Claudio Marchisio sul proprio profilo social ha lanciato un importante messaggio di calciomercato sul futuro attaccante della Juventus. Le sue parole, anche se goliardiche, non lasciano dubbi su quale sia il grande obiettivo in attacco dei bianconeri. Stiamo parlando, naturalmente, del pistolero Luis Suarez. Un giocatore con una carriera formidabile che, proprio come l’altro fenomeno Cristiano Ronaldo, ha scritto la storia nei due campionati più importanti (Premier League, Liga) in attesa, speriamo, di fare la differenza in Serie A. Suarez prima con l’Ajax, poi con il Liverpool e infine nel Barcellona ha scritto importanti pagine di storia per i propri club vincendo tutto quello che un giocatore desidera durante una carriera da professionista. Ora il pistolero sembra ai ferri corti con i blaugrana e sarebbe pronto ad iniziare una nuova avventura, a questo punto, nel campionato italiano. Giocatore dalle qualità tecniche sopraffine che saprebbe sposarsi perfettamente ai meccanismi offensivi voluti da Pirlo, in un tridente al fianco di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, Marchisio indizio social sul nuovo attaccante

Non manca molto all’inizio del campionato, fra poche settimane si inizia. La Juventus deve iniziare la nuova stagione impostando già quella che sarà la rosa titolare. Pirlo ha in mente di sfruttare qualsiasi calciatore a disposizione e intanto aspetta il grande colpo in attacco: il numero 9 da affiancare al binomio offensivo, Cristiano-Dybala. Luis Suarez avrebbe tutte le carte in regola per essere il grande colpo che sia tifosi che staff aspettano. Claudio Marchisio oltre ad essere una bandiera bianconera è anche grande tifoso, durante una passeggiata a Torino immortalato con il suo, solito e inconfondibile stile, ha voluto “scherzare” sul grande colpo in attacco con una didascalia che non lascia dubbi: “Aspettando Suarez”.

