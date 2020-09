Federico Bernardeschi lascia il ritiro della nazionale, l’esterno bianconero non giocherà le sfide di Nations League per infortunio.

L’esterno bianconero Federico Bernardeschi lascia il ritiro della nazionale italiana. Il calciatore salterà le sfide di di Nations League contro Olanda e Bosnia con la nazionale sotto la guida di Roberto Mancini. Il centrocampista bianconero classe 1994 ha dovuto lasciare gli azzurri a causa di un risentimento muscolare.

Juventus, c’è una novità su Bernardeschi: lascia il ritiro

Il centrocampista bianconero sarà costretto a lasciare il ritiro insieme agli azzurri a causa di un risentimento muscolare che gli impedirà quindi di disputare i match previsti contro Bosnia e Olanda. Una brutta tegola anche per Andrea Pirlo poco prima dell’inizio della stagione. Ora Bernardeschi verrà monitorato nei prossimi giorni dallo staff medico della Juventus per evidenziare il problema e gli eventuali tempi di recupero. Intanto alla Continassa continuano gli allenamenti di gruppo con l’allenatore Andrea Pirlo che sta testando i nuovi acquisti: da Arthur (che sembra aver sorpreso tutti per qualità e determinazione) fino alle già grandi scommesse (Kulusevski). La nuova Juventus di Andrea Pirlo sta poco a poco prendendo forma in attesa del grande colpo di mercato offensivo. Ormai è un vero testa a testa fra Suarez e Dzeko, sembra infatti che uno dei due centroavanti sarà destinato ad essere il nuovo numero 9 della Juventus, da affiancare, ovviamente, a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

