Tutto il calendario di Serie A della Juventus. Sta per iniziare la nuova stagione dei bianconeri, una sfida importantissima sotto la guida di Andrea Pirlo

La nuova stagione dei bianconeri si appresta a cominciare. Il campionato riprende i battenti e lo fa con importanti rivoluzioni tecnico-tattiche, partendo dalla panchina. Dopo un periodo certamente non positivo, visto lo stop del lockdown e il brutto momento anche economico del Covid-19, la Juventus per la corsa al decimo scudetto consecutivo, quest’anno ha scelto di puntare su un nome molto legato all’ambiente. Ci sarà, infatti, a guidare la Vecchia Signora uno dei fautori della rinascita bianconera in questi nove, importantissimi, traguardi consecutivi italiani, stiamo parlando ovviamente di Andrea Pirlo. Alle 12 la conferenza stampa live su tutte le possibili grandi sfide della Juventus durante il corso della stagione. Il campionato 2020-21 non potrà iniziare con incontri già visti alla prima giornata del 2019-20 e 2018-19, stesso discorso anche per l’ultimo turno di campionato. I partecipanti alla Champions League (Atalanta, Juventus, Lazio e Inter) non potranno giocare con chi gioca l’Europa League (Napoli, Milan e Roma) nelle giornate poste tra un turno di Europa League, spesso di giovedì, e un turno successivo di Champions che di solito è il martedì o mercoledì dopo. Il campionato 2020-21, inoltre, non potrà avere Atalanta-Inter, Lazio-Napoli e Juventus-Roma come chiusura all’ultima giornata. La partenza del campionato è stabilita per il 20 settembre e si chiude il 23 maggio. I turni infrasettimanali saranno 6 , 3 le soste per la nazionale (11 ottobre, 15 novembre e 28 marzo), mentre la pausa invernale fra il 24 e il 2 gennaio. Infine la Coppa Italia riparte mercoledì 23 settembre con primo turno eliminatorio e si chiude mercoledì 19 maggio con la finale.

Juventus, sorteggio calendario di Serie A live: tutti i match dei bianconeri

Ecco il calendario di Serie A della Juventus giornata per giornata:

Prima Giornata (20 settembre – 31 gennaio 2021):

Benevento-Inter

Fiorentina-Torino

Genoa-Crotone

Juventus-Sampdoria

Lazio-Atalanta

Milan-Bologna

Parma-Napoli

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Spezia

Hellas Verona-Roma

Seconda Giornata (27 settembre – 7 febbraio 2021)

Roma-Juventus

Terza Giornata (4 ottobre – 14 febbraio 2021)

Juventus-Napoli

Quarta Giornata (18 ottobre – 21 febbraio 2021)

Crotone-Juventus

Quinta Giornata (25 ottobre – 28 febbraio 2021)

Juventus-Hellas Verona

Sesta Giornata (1 novembre – 3 marzo 2021)

Spezia-Juventus

Settima Giornata (8 novembre – 7 marzo 2021)

Lazio-Juventus

Ottava Giornata (22 novembre – 14 marzo 2021)

Juventus-Cagliari

Nona Giornata (29 novembre – 21 marzo 2021)

Benevento-Juventus

Decima Giornata (6 dicembre – 3 aprile 2021)

Juventus-Torino

Undicesima Giornata (13 dicembre – 11 aprile 2021)

Genoa-Juventus

Dodicesima Giornata (16 dicembre – 18 aprile 2021)

Juventus-Atalanta

Tredicesima Giornata (20 dicembre – 21 aprile 2021)

Parma-Juventus

Quattordicesima Giornata (23 dicembre – 25 aprile 2021)

Juventus – Fiorentina

Quindicesima Giornata (3 gennaio – 2 maggio)

Juventus-Udinese

Sedicesima Giornata (6 gennaio – 9 maggio)

Milan-Juventus

Diciassettesima Giornata (10 gennaio – 12 maggio)

Juventus-Sassuolo

Diciottesima Giornata (17 gennaio – 16 maggio)

Inter-Juventus

Diciannovesima Giornata (26 gennaio – 23 maggio)

Juventus-Bologna

