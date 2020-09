Calciomercato Juventus, Romero a un passo dall’Atalanta: trattativa ai dettagli

Calciomercato Juventus, il futuro di Romero si tingerà di nerazzurro: secondo quanto rivelato da Gianluca di Marzio, infatti, il difensore ex Genoa è a un passo dall’approdare all’Atalanta. La Juve e il club orobico in queste ore si stanno scambiando i documenti per definire ufficialmente l’affare: sarà prestito biennale con diritto di riscatto che potrebbe tramutarsi in obbligo al raggiungimento di diversi obiettivi

CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMERO TRATTATIVA ATALANTA/ Una delle protagoniste indiscusse di questa fase di calciomercato è sicuramente la Juventus. Il club bianconero, infatti, non sta lavorando soltanto sul fronte entrate ( in questo senso, i nomi di Suarez e Dzeko sono caldissimi), ma sta cercando anche di piazzare eventuali colpi in uscita. Nella giornata odierna ha subito un’accelerazione improvvisa la trattativa relativa al passaggio di Christian Romero all’Atalanta: l’ex difensore del Genoa si trasferirà alla corte di Gasperini con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto fissato a circa 22 milioni di euro. Un diritto che potrebbe però trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi di squadra ( qualificazione in Champions) e personali ( rendimento, presenze e goal). Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca di Marzio su Sky, in queste ore i due club sono al lavoro per cercare di chiudere l’affare anche “burocraticamente”: mancherebbero soltanto i documenti con le rispettive firme per mettere definitivamente tutto nero su bianco.

Romero-Atalanta, la fumata bianca è vicinissima: scambio di documenti in corso

In questi giorni Romero si è allenato regolarmente con il gruppo agli ordini di Andrea Pirlo, il quale apprezza molto l’aggressività e il temperamento del centrale argentino. Se avesse potuto, il neo allenatore bianconero non se ne sarebbe privato: tuttavia, le dure logiche del bilancio impongono delle scelte, e la sempre più eventuale cessione di Romero potrebbe rappresentare una boccata d’ossigeno per le casse bianconere. La Juve e l’Atalanta hanno ormai raggiunto un accordo totale: si aspettano soltanto le firme di rito per poter ufficializzare l’affare.

