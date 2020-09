Il calciomercato della Juventus è entrato nella sua fase cruciale. Serve al più presto risolvere il nodo dell’attaccante per il tridente di Pirlo.

Non ci sono dubbi che l’obiettivo dei bianconeri è prendere un grande centravanti che completi il tridente con Ronaldo e Dybala. E per questo nelle scorse settimane sono circolati tantissimi nomi, da Jimenez a Zapata, passando per Milik. Il polacco, dopo il cambio in panchina, ha perso quota. Anche perché nel frattempo sono subentrate delle nuove opportunità che stuzzicano la fantasia dei tifosi.

Calciomercato Juventus, Suarez blocca pure Roma e Napoli

Luis Suarez è destinato a lasciare il Barcellona e al momento rappresenta la prima pista per l’attacco della Juventus. Il centravanti sudamericano punta a liberarsi gratis dai blaugrana e punta anche ad avere un indennizzo. Se arriverà di fatto a zero, ecco allora che potrebbe andare in porto l’accordo con la Juventus. Che come riporta Il Corriere dello Sport è per un contratto triennale a 10 milioni di euro a stagione.

Lo stesso quotidiano sportivo sottolinea come Suarez sia anche la “chiave” di calciomercato di Roma e Napoli. Perchè nel frattempo Edin Dzeko, altro obiettivo dei bianconeri, rimane al momento la prima alternativa. Già trovato un accordo sulla base di 7,5 milioni di euro. Ed è la cessione del bosniaco che a sua volta blocca lo scambio tra Roma e Napoli per Milik (in cambio andrebbero Riccardi e Under). Un vero e proprio domino di mercato che attende una soluzione.

