La clamorosa indiscrezione di mercato vedrebbe il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici fuori dalla Juventus e in direzione Roma.

Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici sarebbe pronto ad una nuova avventura fuori da Torino. La clamorosa indiscrezione di mercato arriva dal giornalista Ilario Di Giovambattista, come viene anche riportato in un sondaggio di Calciomercato.it, infatti secondo le parole del giornalista, Fabio Paratici non sarebbe più contento di stare a Torno e sarebbe pronto ad una nuova avventura nella capitale. Ma le offerte al direttore sportivo bianconero arrivano anche dall’estero, su di lui ci sarebbe anche il Manchester United.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Suarez: c’è una novità nella trattativa

Paratici addio alla Juventus? Calciomercato: “Non si trova più bene a Torino”

Stando alle indiscrezioni rilasciate dal giornalista ai microfoni di “Radio Radio”, Fabio Paratici non sarebbe più contento di rimanere a Torino e alla Juventus. Ilario Di Giovambattista ha parlato proprio di un addio dalla Juventus con una meta già precisa per la nuova avventura, ecco le sue parole a “Radio Radio”: “La Roma finirà questo mercato, poi andrà su Fabio Paratici che non si trova più tanto bene alla Juventus”.

Fabio Paratici quindi sarebbe pronto ad allontanarsi da Torino rimanendo, proprio come Beppe Marotta, in Serie A, per sposare la nuova causa Roma. In caso di un addio dalla Juventus, la società potrebbe ufficializzarne la separazione ad ottobre durante l’Assemblea degli azionisti. Dopo diversi anni dal suo arrivo Fabio Paratici, proprio come Giuseppe Marotta potrebbe dire addio ai colori bianconeri, Una rivoluzione autentica che già è iniziata ad inizio stagione con la presentazione di Andrea Pirlo come nuove allenatore al posto dell’esonerato Maurizio Sarri.

Intanto da Torino sono ore calde anche per il mercato degli attaccanti. Stando alle ultime indiscrezioni il nome che più si sta avvicinando ai radar bianconeri è quello di Luis Suarez: il centroavanti uruguaiano avrebbe già l’accordo con la società. 10 milioni di euro più bonus per un anno con opzione per il secondo. C’è però da sbrigare la questione svincolo del Barcellona, stando alle ultime notizie, Suarez vorrebbe una buonuscita per lasciare la Spagna. In Italia, invece, come alternativa, continua anche ad essere caldo l’asse Napoli-Roma per Dzeko. Se il Napoli riuscisse a trovare l’accordo della Roma con il conseguente passaggio di Milik in giallorosso, Dzeko sarebbe libero di partire e sposare la nuova causa bianconera.

