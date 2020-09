La Juventus continua a lavorare agli ordini di Pirlo nonostante tanti elementi bianconeri siano impegnati in questi giorni con la loro nazionale.

La squadra bianconera, seppur a ranghi ridotti, ha già in testa l’esordio nella massima serie, che sarà nel weekend del 19-20 settembre contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Un impegno che sarà bene non sottovalutare. Buone notizie arrivano dall’infermeria, visto che un giocatore è totalmente recuperato e potrà essere inserito nell’elenco dei convocati.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, lo United non molla la presa su Douglas Costa

Calciomercato Juventus, l’ammissione di Locatelli

A confermare le buone notizie per Pirlo è un comunicato apparso sul sito internet dei bianconeri. “Ancora una mattinata di allenamento per la Juventus, che prosegue la sua preparazione, a poco più di due settimane dal via della Serie A. Oggi la squadra si è impegnata, dopo l’attivazione e i consueti torelli, su lavoro atletico “a secco”, alternato con esercizi di possesso palla, per concludere con la consueta partitella. Da segnalare che Douglas Costa ha svolto l’intera seduta con il gruppo; gruppo che domani si ritroverà ancora una volta al mattino”.

Dunque il brasiliano ha finalmente recuperato in pieno dall’infortunio e si candida ad essere protagonista all’inizio del prossimo campionato, nel quale dovrà sicuramente sudare per guadagnarsi una maglia da titolare.

LEGGI ANCHE –>>Dzeko alla Juventus, ecco cosa manca per chiudere la trattativa

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK