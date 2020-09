Calciomercato Juventus, la decisione finale di Messi

Il calciomercato della Juventus ha coltivato un sogno chiamato Leo Messi. L’asso del Barcellona sembrava poter lasciare gli spagnoli.

L’argentino aveva preso infatti la decisione di cambiare aria dopo l’ultima disastrosa stagione della sua squadra. Che ha perso il titolo ma soprattutto ha rimediato una figuraccia in Champions League. L’arrivo di Koeman porterà anche ad una rivoluzione nella rosa. Tanti i club pronti a fare un’offerta al calciatore, tra cui anche la Juventus a quanto pare, ma a frenare tutti il nodo riguardo la clausola rescissoria del numero dieci. Per farlo partire il Barcellona chiedeva una somma di 700 milioni di euro.



Calciomercato Juventus, sfuma Messi

Il calciatore argentino ha preso la sua decisione finale e l’ha comunicata ufficialmente nel pomeriggio. Leo Messi rimarrà nella prossima stagione ancora al Barcellona, pronto a giocare per il club blaugrana con la speranza di poter tornare a lottare per qualcosa di importante. Il discorso relativo alla sua partenza però non terminerà certo qui: alla fine della prossima stagione sicuramente le big del calcio mondiale faranno di tutto per averlo in squadra, anche con un anno in più sulla carta d’identità.

