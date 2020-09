Calciomercato Juventus, addio Khedira? Arriva la risposta dello Zenit

Un possibile partente in casa Juventus è Sami Khedira: il centrocampista tedesco appare ormai ai margini dei piani tattici, alle prese con i cronici infortuni di cui è rimasto sfortunatamente vittima anche nella stagione appena trascorso. L’ex Real Madrid, il cui contratto scadrà il prossimo anno, nelle ultime ore è stato accostato con una certa insistenza allo Zenit San Pietroburgo. Secca la smentita del dirigente della squadra russa, Alexander Medvedev.

CALCIOMERCATO JUVENTUS ADDIO KHEDIRA ZENIT/ Quello tra Khedira e la Juventus sembra essere ormai un matrimonio giunto inevitabilmente ai titoli di coda. Nelle ultime due stagioni la mezzala tedesca è stata letteralmente falcidiata dagli infortuni, che lo hanno tenuto fermo in infermeria per tantissime partite. La fragilità muscolare, unita ad una carta d’identità non più verde ( per usare un eufemismo), sono i due fattori che hanno spinto la dirigenza bianconera a cercare di trovare un accordo per la rescissione consensuale del contratto del giocatore, in scadenza nel giugno 2021. Rescissione che però non è ancora arrivata, complice la volontà di Khedira di non lasciare sul tavolo i 6 milioni di euro che gli spettano che gli spettano nei prossimi dodici mesi. Ecco perchè si sta cercando di ragionare su un’eventuale buonuscita: nelle ultime ore, però, alcuni rumors avevano avanzato l’ipotesi di un interessamento dello Zenit, seccamente smentito dalla dirigenza russa.

Khedira-Zenit, calciomercato Juventus: ecco tutta la verità

Non si è fatta attendere la risposta di Alexander Medvedev, dirigente dello Zenit San Pietroburgo, che ha definito “voci messe in giro dagli agenti, prive di fondamento” le ultime indiscrezioni relative ad un eventuale passaggio di Khedira in Russia. Una situazione va gioco forza trovata: al momento la Juve e il calciatore non sono riusciti a trovare un accordo, ma persistere in questa situazione di muro contro muro potrebbe risultare deleterio per entrambe le parti. Staremo a vedere come evolverà la vicenda.

