Calciomercato Juventus, sfuma un obiettivo dei bianconeri

Il calciomercato della Juventus continua a rimanere argomento di grande attualità anche se ormai l’attenzione inizia a focalizzarsi sull’inizio della serie A.

In attesa del grande colpo Suarez, che a quanto pare potrebbe concretizzarsi a breve, la società bianconera è impegnata anche su altri fronti per rendere l’organico di Pirlo sempre più completo. C’è bisogno di cedere alcuni elementi, vero, ma bisogna anche iniziare a pianificare le mosse future. E il club segue ormai da tempo diversi profili che potrebbero far bene in Italia. Un obiettivo però sembra ormai essere svanito.



Calciomercato Juventus, Samardzic verso il Lipsia

Un calciatore nel mirino della Juve è Lazar Samardzic. Si tratta di un centrocampista offensivo di appena 18 anni che si è messo in luce nell’Hertha Berlino. Il trequartista tedesco, ma di origini serbe, come riporta calciomercato.it sarebbe infatti ad un passo dall’ambizioso Lipsia di Nagelsmann. Niente da fare dunque per la Juventus, ma anche per altri grandi club che erano interessati a lui come Barcellona e Bayern Monaco. La squadra della Red Bull dunque avrebbe bruciato la concorrenza per aggiudicarsi questo talentuoso calciatore.

