Calciomercato Juventus, il futuro di Dzeko sempre più rebus

Sono giorni sempre più caldi per il calciomercato della Juventus, con i bianconeri impegnati nella ricerca del loro nuovo centravanti.

Un vero e proprio casting che ha visto “sfilare” diversi big dell’attacco, da Jimenez a Zapata. Al momento i candidati principali per vestire però il ruolo di prima punta sono Luis Suarez ed Edin Dzeko, anche se nelle ultime ore ha ripreso quota anche il nome di Morata. Chi arriverà a Torino? Difficile dirlo. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, proprio il futuro di Edin Dzeko continua a essere un rebus.



Calciomercato Juventus, Dzeko pronto a giocare con Ronaldo

In realtà il quotidiano sportivo sottolinea come il calciatore sia pronto a vestire la maglia della Juventus. Nessun problema d’ingaggio, Dzeko sarebbe attratto dalla possibilità di giocare al fianco di Cristiano Ronaldo e magari dalla possibilità di arricchire il suo palmarès. Il calciatore rimane in attesa dunque delle mosse della Juve, che attende di capire come si evolverà la vicenda Suarez. Ad ogni modo non è detto che Dzeko alla fine possa anche rimanere alla Roma, dove è consapevole di essere un giocatore fondamentale per Fonseca fuori e dentro lo spogliatoio.

