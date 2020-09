“La Roma piomba su Douglas Costa”: Calciomercato Juventus, ecco lo scenario

Calciomercato Juventus, secondo quanto rivelato dal sito momentidicalcio.com, nelle ultime ore ci sarebbe stato un sondaggio della dirigenza capitolina per l’esterno brasiliano, che dopo l’acquisto di Kulusevski e la riconferma di Bernardeschi rischia di trovare poco spazio tra gli undici titolari.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA ROMA CESSIONE/ La notizia è di quelle clamorose e, se confermata, potrebbe aprire interessanti e inimmaginabili scenari di mercato: secondo quanto riportato da Momentidicalcio.com, infatti, la Roma avrebbe mosso i primi passi per capire la disponibilità della Juventus a lasciar partire Douglas Costa. Il funambolico esterno brasiliano anche nell’ultima stagione è rimasto vittima di numerosi infortuni, che ne hanno compromesso in maniera importante e decisiva le prestazioni. Il suo prezzo si aggira sui 35 milioni di euro: una cifra importante, certo, ma che potrebbe essere abbassata nel caso in cui venisse inserita nella trattativa una contropartita gradita alla dirigenza di Corso Galileo Ferraris: un nome su tutti, Edin Dzeko.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, bianconeri sul giovane portiere italiano

Ovviamente la questione relativa all’integrità fisica del brasiliano è un fattore da tenere assolutamente in considerazione: in quattro anni Costa ha disputato appena 101 partite, impreziosendole con 10 reti e 21 assist. La sensazione è che Paratici possa prendere seriamente in considerazione l’idea di cederlo, a patto che si presenti l’offerta giusta.

Calciomercato Juventus, Costa-Roma: sondaggio dei giallorossi

La Juve non vorrebbe mettere a segno una minusvalenza a bilancio, avendo acquistato Douglas dal Bayern Monaco per 45 milioni circa. Al momento, va detto, che trattative concrete per una sua cessione non sono state ancora imbastite. I vari Paris Saint Germain e Manchester United che pure si sono interessati al calciatore non hanno ancora formalizzato un’offerta ufficiale, spaventati dalle esose richieste di Paratici.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, Suarez a un passo dal vestire bianconero, ma non…

Dopo aver messo a segno il colpo Pedro, la Roma quindi potrebbe decidere di puntare Douglas Costa, soprattutto se, come pare, si dovesse concretizzare la cessione di Cegiz Under, che appare in orbita Napoli. Insomma, non solo Dzeko, ma anche Costa al centro dei discorsi tra Juve e Roma, per quello che potrebbe concretizzarsi come l’asse di mercato più importante di questa sessione.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK