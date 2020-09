La Juventus è ormai vicinissima al chiudere l’operazione con Suarez, ma non sarebbe la prima volta, infatti il giocatore era già stato vicinissimo nel 2011

Luis Suarez è vicinissimo da chiudere l’operazione con i bianconeri per il suo passaggio alla Juventus, l’attaccante del Barcellona ex Liverpool e Ajax è pronto alla nuova avventura a Torino e in bianconero ma non è la prima volta. Infatti già nel 2011 Suarez fu molto vicino a vestire la maglia della Vecchia Signora. L’attaccante uruguaiano già in passato fu molto vicino al suo passaggio in Serie A, era il 2011 un periodo decisamente diverso per la Juventus.

Calciomercato Juventus, Suarez ad un passo dal vestire bianconero, ma non è la prima volta

Luis Suarez fu molto vicino alla Juventus nel 2011, così come l’altra obiettivo offensivo dei bianconeri Edin Dzeko. A riportare il retroscena di mercato ci ha pensato La Gazzetta dello Sport, che ricorda proprio come nel 2011 il Pistolero prima di sposare la causa inglese del Liverpool fu molto vicino a vestire la maglia della Juventus. Il Pistolero dopo l’Ajax era pronto per una nuova avventura, era praticamente tutto definito con i bianconeri per il suo passaggio definitivo sotto la Mole, ma tutto cambiò (all’ultimo) per la normativa sugli extracomunitari, passando da due ad un solo possibile acquisto. E proprio per questo motivo Suarez finì al Liverpool e non più alla Juventus che lo aveva già in mano. Ci furono poi nuovi contatti nel 2013, ma molto più tiepidi rispetto alla trattativa conclusa del 2011. Ora, l’affare dopo diversi anni potrebbe finalmente concretizzarsi. Nel paradosso, la Juventus nel 2011, era anche molto vicina all’altro -attuale- obiettivo offensivo Edin Dzeko, anche lui poi passato al Manchester City in Premier League. Nove anni dopo, i nomi mercato sono gli stessi e, si spera, con esito diverso rispetto al passato. Ma da Torino sembra essere praticamente fatta per Luis Suarez, il Pistolero diventerà il nuovo partner d’attacco di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

