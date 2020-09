Calciomercato Juventus, altro braccio di ferro con l’Inter in arrivo

Il calciomercato della Juventus si avvia a vivere le sue fasi cruciali. Non solo un bomber ma anche altri obiettivi nella lista di Andrea Pirlo.

Il nuovo allenatore bianconero non solo vorrebbe avere a disposizione un nuovo centravanti, ma punta anche ad avere una linea mediana di qualità. Per questo motivo non ci si fermerà solo agli acquisti di Arthur e McKennie, ma si cercheranno anche altre pedine. Fermo restando che in quel reparto comunque ci saranno delle cessioni. Quella sicura di Khedira e quella possibile di Ramsey, che non sembra essersi ben integrato negli schemi bianconeri.



LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, avviate le pratiche per il passaporto di Suarez

Calciomercato Juventus, Locatelli piace a tutti

Come riporta Sportmediaset, uno degli obiettivi per il centrocampo è Locatelli, regista del Sassuolo che si è messo in mostra anche con la maglia dell’Italia di Roberto Mancini. Un calciatore ormai maturo e pronto a giocare su grandi palcoscenici. Il centrocampista piace anche all’Inter di Conte, che per adesso sogna altri obiettivi (Kantè) ma che potrebbe tornare alla carica anche per il mediano ex Milan. Il Sassuolo però per ora fa muro. Per lasciarlo partire non intende scendere sotto la somma di 40 milioni di euro.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, tre giocatori sulla lista delle cessioni

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK