La stella della Francia, Mbappè è stato riscontrato positivo al Coronavirus, ora la Juventus teme per i suoi due giocatori: Rabiot e Kulusevski

La positività al Covid-19 di Kylian Mbappè mette in allarme anche la Vecchia Signora: i bianconeri, infatti, sarebbero preoccupati per le condizioni di Adrien Rabiot e Dejan Kulusevski. Entrambi in campo con Mbappè nella sfida di Nations League fra la Francia ha vinto in Svezia proprio grazie ad un super gol del bomber del PSG. Oggi i due giocatori sono stati sottoposti al tampone, il cui esito verrà reso noto soltanto nella giornata di domani. Secondo il protocollo sanitario della FIGC, un giocatore qualora venisse a contatto con un altro giocatore positivo al Covid-19 deve sottoporsi a due tamponi nelle prime 24 ore e poi ad uno ogni due giorni per due settimane. Ma questa situazione, anche in caso di negatività, potrebbe -comunque- compromettere la preparazione.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Suarez rifiutata l’offerta: vuole solo una squadra

Coronavirus, Mbappè positivo: ora la Juventus teme per due giocatori

Ora la situazione dei due calciatori bianconeri potrebbe essere compromessa anche in caso di negatività, una, purtroppo, situazione che potrebbe comunque compromettere l’esordio in campionato di entrambi i calciatori. Infatti i bianconeri inizieranno contro la Sampdoria il 20 settembre. Pirlo potrebbe iniziare il campionato con diverse assenza e fra queste potrebbero aggiungersi proprio i due calciatori rimasti a contatto con Mbappè nella sfida fra nazionali.

LEGGI ANCHE>>>Juventus, retroscena sulle parole di Sarri: “Voi mi mandate via ma…”

Ci sarà comunque da capire innanzitutto l’esito del tampone che verrà comunicato entra la giornata di domani. Intanto l’esordio in campionato potrebbe comunque essere compromesso anche in caso di negatività. Andrea Pirlo potrebbe cominciare la nuova stagione con diverse assenze ma con la speranza che i due giocatori risultino negativi.

Intanto sul fronte mercato si aspetta sempre lo sblocco del colpo in entrata che, quasi certamente, sarà Luis Suarez. Il centroavanti uruguaiano in settimana avrà l’esame online per ottenere il passaporto e la conseguente cittadinanza italiana. Juventus aspetta ansiosa l’esito dei due tamponi dei giocatori e si concentra per l’esordio in campionato, ormai, sempre più imminente.