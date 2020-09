Il calciomercato della Juventus in questa fase è incentrato sulla ricerca di una prima punta di spessore da affiancare a Cristiano Ronaldo e Dybala.

Sono tanti i nomi che sono circolati nelle ultime settimane ma ora uno dei più caldi è quello di Luis Suarez. L’attaccante sudamericano è in procinto di lasciare il Barcellona, visto che non rientra nei piani del nuovo tecnico Koeman. La Juve ha fiutato l’affare e sta cercando di portare a casa uno dei centravanti più prolifici dell’ultimo decennio. Suarez, che nel frattempo sta accelerando i tempi perr prendere il passaporto italiano, spera di potersi svincolare a costo zero dai blaugrana. Ma ora le carte in tavola potrebbero cambiare.



Calciomercato Juventus, indennizzo per Suarez

Per agevolare la partenza di Suarez, infatti, adesso la società bianconera – come riporta Sportmediaset – sarebbe pronta a scendere in campo e dunque a dare un piccolo indennizzo alla società spagnola. Un po’ come ha fatto il Siviglia, lesto ad aggiudicarsi Rakitic per 1,5 milioni di euro più altri 9 di bonus legati ai risultati. E dunque tutt’altro che scontati. Accelerata dunque possibile per arrivare al centravanti, che nei giorni scorsi ha già trovato un accordo sull’ingaggio con i bianconeri.

