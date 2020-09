Juventus, sorteggio tabellone Coppa Italia: gli accoppiamenti

Non solo serie A in arrivo per la Juventus. Oggi è infatti stato sorteggiato il tabellone della prossima Coppa Italia, torneo nel quale comunque si entrerà in scena solo dagli ottavi.

Questa edizione della Coppa Italia prenderà il via mercoledì 23 settembre 2020 e si concluderà con la finale in calendario mercoledì 19 maggio 2021. Dopo aver perso l’ultima edizione contro il Napoli, sicuramente la Juve vorrà rifarsi cercando di conquistare questo trofeo. Anche la Coppa Italia infatti rappresenta un obiettivo importante per i ragazzi di Andrea Pirlo.



Juventus testa di serie numero 2 in Coppa Italia

A questa edizione parteciperanno tutte le squadre di serie A e B, più alcuni club di Lega Pro e Serie D. La Juventus entrerà in scena solamente a partire dagli ottavi di finale, che sono previsti a gennaio 2021. I bianconeri saranno teste di serie numero 2, in base al sorteggio effettuato tra le prime otto dell’ultimo campionato. Questi i numeri assegnati alle teste di serie: 1 Atalanta, 2 Juventus, 3 Inter, 4 Roma, 5 Napoli, 6 Milan, 7 Sassuolo, 8 Lazio.

Secondo il tabellone, se la Juventus andasse avanti nel torneo così come le altre teste di serie, incontrerebbe ai quarti di finale il Sassuolo e quindi in semifinale la vincente di Inter-Milan. Ma siamo chiaramente nel campo delle ipotesi, sarà il campo a decretare i nomi delle squadre che riusciranno ad arrivare in fondo.

