Suarez-Juve, calciomercato: c’è lo zampino di Ronaldo, ecco perché

Ai microfoni di tuttojuve.com è intervenuto Luis Fernando Rojo, caporedattore di Marca a Barcellona. Secondo le parole del giornalista, per il passaggio di Suarez alla Juventus è solo questione di giorni: i tifosi bianconeri possono cominciare a gongolare.

“Suarez si è accordato con la Juventus sulla base di un contratto biennale, con opzione per il terzo. Per poterlo sottoscrivere, però, ha bisogno di sostenere l’esame di italiano, nell’ottica dell’ottenimento del passaporto. In un secondo momento, ci sarà l’accordo tra i due club, che potrebbe avvenire sulla falsariga di quanto successo per Ivan Rakitic: Suarez è infatti disposto anche ad abbassarsi lo stipendio, passando da 15 a 10 milioni di euro annui.”

Calciomercato Juventus, Ronaldo mediatore dell’affare Suarez

Il giornalista ha continuato: “Suarez ha ricevuto anche altre offerte, ma desidera fortemente i bianconeri. In tutto questo è stata importante la “mediazione” di Cristiano Ronaldo. Dopo essere stato compagno di squadra di Messi, l’uruguayano vuole diventarlo anche di Ronaldo. Non è da tutti.

Si tratta di un numero 9 che sicuramente è funzionale al gioco di Ronaldo, che oltre a segnare crea tanti spazi per i compagni di squadra. Tutto questo del resto è già avvenuto con Messi. Su Morata, invece, credo che l’Atletico Madrid molto probabilmente deciderà di non privarsene. Simeone piuttosto che cedere, dovrebbe acquistare un altro attaccante oltre allo spagnolo.”

