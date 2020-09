Dalla Spagna arrivano importanti indiscrezioni di mercato secondo cui i bianconeri, insieme all’Inter, avrebbero contatto l’agente di Marcelo: i dettagli

Dalla Spagna, in particolare da “AS”, arrivano importanti indiscrezioni di mercato secondo cui le due big italiane Juventus e Inter avrebbero contatto l’agente di Marcelo del Real Madrid per la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo dai Merengues. Ma le richieste decisamente elevate per lo stipendio avrebbero, per il momento, rallentato le trattative. Marcelo è un nome che circola da diverso tempo nei radar bianconeri, vuoi per una sorta di vicinanza con Cristiano Ronaldo (grande amico e ex compagno) o per i tanti brasiliani che militano a Torino, ma l’ipotesi di vederlo in maglia bianconera fino a qualche mese fa sembrava una certezza.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: bianconeri sul terzino brasiliano

Ma le richieste del brasiliano sembrano essere troppo elevate per un momento così delicato dal punto di vista economico, infatti, AS spiega che i due club ai vertici della Serie A avrebbero contattato gli agenti del brasiliano per capire la strategia di mercato più idonea per farlo trasferire in Italia.

Marcelo infatti sembra essere aperto all’idea di venire in Serie A, ma l’elevate richiesta dell’ingaggio per un classe 1988, ingaggio di 8 milioni di euro, sembra frenare le due società, soprattutto la Juventus che ha da gestire gli esuberi. Intanto da Torino Andrea Pirlo aspetta il nuovo attaccante, il numero 9 da affiancare a Ronaldo e Dybala. Crescono i dubbi sull’operazione Suarez visto che in Spagna parlano di un problema al ginocchio che va avanti da parecchio tempo, ma nella prossima settimana non è escluso venga annunciato proprio il centroavanti uruguaiano. Qualora saltasse questa operazione, come valide alternative rimangono caldi i profili di Edin Dzeko, il preferito dall’allenatore bianconero e, nelle ultime ore, si parla di un possibile approdo di Olivier Giroud. L’attaccante francese però non sembra avere il benestare dei tanti supporter bianconeri che preferirebbero, comunque, le altre due ipotesi. Ormai manca poco all’inizio della nuova stagione.

