Calciomercato Juventus, il nome dell’attaccante sempre più rebus

Per il calciomercato della Juventus continua ad essere un vero e proprio rebus il nome del nuovo centravanti della squadra di Pirlo.

Partito Higuain, adesso bisogna accelerare nella ricerca di un nuovo bomber. Tanti i nomi che si sono alternati nei rumor delle ultime settimane, ma adesso per la società bianconera è arrivato il momento di stringere il cerchio e di regalare un rinforzo di spessore al nuovo allenatore, che cerca una pedina per completare il reparto con Ronaldo e Dybala.

Calciomercato Juventus, Dzeko torna in pole?

Nel frattempo come riporta Tuttosport è ancora tutta da capire la situazione legata a Suarez. Il centravanti sudamericano continua a rimanere uno dei principali obiettivi bianconeri, ma c’è da risolvere la questione del passaporto italiano. Non sarà facile averlo in breve tempo nonostante il giocatore in settimana dovrebbe svolgere l’esame nella nostra lingua. E poi in Spagna si sussurra che Messi avrebbe richiesto a Koeman di far rimanere a Barcellona il compagno di squadra, con il quale il feeling in campo è perfetto. Proprio per questo motivo, nonostante si parli anche di un interessamento con Giroud, in questo momento sembra essere Edin Dzeko il principale candidato per vestire la maglia bianconera.

