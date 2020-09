Calciomercato Juventus, Douglas via? Spunta l’ipotesi cinese per l’esterno

Secondo il Corriere dello Sport, l’interesse del Manchester United per Douglas Costa sarebbe molto concreto e si sarebbe materializzato già in un’offerta messa sul piatto della Juventus, ritenuta ancora troppo bassa. Nel frattempo anche il Guangzhou osserva la situazione

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA UNITED GUANGZHOU/ Uno dei possibili partenti in casa Juventus, o perlomeno non incedibile, è Douglas Costa. Sull’ex Bayern Monaco è forte da tempo il pressing del Manchester United, che avrebbe anche formalizzato un’offerta alla Juve di circa 25 milioni di euro. Ancora troppo distanti dalla richiesta di 40 del club bianconero.

Per i Red Devils non sarebbe impossibile trovare un accordo con il giocatore, proponendogli un contratto triennale da circa 10 milioni di sterline. Tuttavia, l’affare Costa-United, al momento, vive una fase di stallo. Ecco perché ad approfittare della situazione potrebbe essere il Guangzhou di Fabio Cannavaro, che osserva la situazione con molto interesse la situazione relativa alla funambolica ala sudamericana, pronta ad intervenire qualora si dovessero presentare le circostanze giuste.

Calciomercato, Douglas Costa sarà ceduto? Ecco le ultime novità

Circostanze che, si sa, potrebbero cambiare da un momento all’altro, anche perchè, come vi abbiamo raccontato, nelle ultime ore sarebbe emersa la possibilità di uno scambio tra la Juve e il Bayern Monaco riguardante Douglas Costa e Thiago Alcantara, la cui valutazione sarebbe sostanzialmente la stessa. Una pista, questa, da non trascurare, anche perchè a Pirlo non dispiacerebbe affatto disporre di un centrocampista dai piedi buoni come l’ex Barcellona, che ha contribuito e non poco al percorso netto del Bayern Monaco nella passata Champions League.

Ovviamente Douglas Costa non è stato messo fuori rosa dalla Juventus, tutt’altro. Qualora non dovessero arrivare le offerte giuste, il neo allenatore bianconero sarebbe tutt’altro che dispiaciuto nel poter contare sull’estro e la velocità di Douglas che però, va detto, nelle ultime stagioni ha vissuto più tempo in infermeria che in campo. Staremo a vedere come evolverà la vicenda, con il Guangzhou e lo United sempre alla finestra.

