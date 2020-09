Juventus-Novara è stato l’esordio stagionale della nuova Juventus di Andrea Pirlo. Una partita seguita da tanti tifosi che hanno commentato sui social.

L’esordio stagionale (vinto 5 a 0) dei bianconeri, nell’amichevole allo Juventus Training Center contro il Novara by Andrea Pirlo, ha già dato diversi spunti positivi su quella che sarà la nuova rosa. Abbiamo visto come il centrocampo si sia rinforzato: i nuovi acquisti sembrano tutti di qualità e prospettiva ma soprattutto abbiamo visto, nonostante fosse solo un amichevole, di come la squadra sembra aver ritrovato quell’armonia che fino alla sfida con il Lione di Champions League di un mese fa sembrava -del tutto- svanita. Stamattina molti supporter hanno seguito in diretta l’amichevole della Juventus commentando la prestazioni sui social.

LEGGI ANCHE>>>Juventus-Novara: analisi della prima partita dei bianconeri

Juventus-Novara vista dai social: tutti i commenti dei tifosi

I tifosi sembrano essere entusiasti dell’esordio dei bianconeri, nonostante fosse solo un amichevole pre campionato. Sui social hanno commentato in molti, anche sotto il post Twitter ufficiale della società che comunicava il risultato finale 5 – 0 per la Juventus. Una sfida che ha già fatto chiarezza su alcuni dei giovani del futuro, ma su chi, invece, sarà già certezza. Specialmente in un ruolo che fino a qualche mese sembrava più problematico: la mediana. Arthur e McKennie hanno convinto. Il brasiliano si è dimostrato attento, dinamico e con ottima tecnica, l’americano molto attento e grintoso. Ma anche Kulusevski sembra un predestinato e per quanto concerne gli esterni difensivi, su Pellegrini i tifosi sembrano avere le idee chiare: “ABBIAMO UN TERZINO…..non provate a darlo via” scrive RiD the RocK sotto il tweet della società.

LEGGI ANCHE>>>De Paul alla Juventus, calciomercato: l’Udinese chiede 35 milioni di euro

Ma c’è anche chi ha dimostrato l’entusiasmo per il nuovo allenatore, come Steania che scrive: “Finalmente un’altra Juve, dopo lo scempio dello scorso anno, certo è una partita di pre campionato con il Novara però ho visto già un’altra mentalità, un’altra intensità e un’altra impronta di gioco Bravi ragazzi, fiduciosa per l’inizio della stagione, in attesa di Suarez”. O chi come Enrico rivede una Juventus con mentalità completamente rinnovata, che scrive: “Pressing alto, difensori nella metà campo avversaria, teakle e cross delle ali. Sono commosso”. Insomma, questo esordio sembra aver convinto i tifosi, in attesa della prova del nove contro la Sampdoria nell’esordio di Serie A domenica prossima alle 20:45.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK