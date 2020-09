Juventus, le indicazioni per Pirlo in vista della Sampdoria

La Juventus oggi è scesa in campo in una amichevole contro il Novara per testare la crescita in vista dell’esordio nel campionato di serie A.

I bianconeri di Andrea Pirlo si stanno preparando, in attesa che possa arrivare qualche notizia sul fronte calciomercato, in vista della prima giornata che li vedrà affrontare la Sampdoria. Un avversario sicuramente scomodo e da non sottovalutare, con Claudio Ranieri che con la sua esperienza potrebbe mettere i bastoni tra le ruote alla squadra del più giovane collega.

Nonostante qualche voce di mercato lo vorrebbe lontano dall’Italia, oggi nell’amichevole con il Novara si è messo in gran luce Douglas Costa. Come riporta la Gazzetta dello Sport il brasiliano è in gran forma e contro la Sampdoria potrebbe anche partire dall’inizio, visto che di fatto la Juventus si trova senza centravanti di ruolo. Anche la prestazione di McKennie è stata decisamente positiva. Certo il centrocampista americano deve ancora crescere e trovare l’intesa con i compagni, ma pure lui potrebbe avere una chance dall’inizio contro la Sampdoria insieme a Arthur e Bentancur.

