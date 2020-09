Giorni cruciali per il calciomercato della Juventus. La priorità del club bianconero non è cambiata, è sempre quella di una prima punta.

E adesso che manca davvero poco all’inizio del campionato di serie A l’allenatore Andrea Pirlo ha assolutamente bisogno di un attaccante che completi il tridente con Cristiano Ronaldo e Dybala. Le idee del club bianconero sembrano essere ormai chiare.

Come riporta Sportmediaset, la strategia della Juve per l’attacco è ormai chiara. In pole position rimane Suarez, anche se si attende di capire come l’attaccante sudamericano possa liberarsi dal Barcellona. Rimane anche da capire le tempistiche per l’ottenimento del passaporto italiano. Il piano B è Edin Dzeko, con il quale già c’è una bozza d’accordo. La differenza tra la domanda della Roma (15 milioni) e l’offerta bianconera (12) è colmabile e si è parlato anche di un inserimento di De Sciglio nella trattativa. Rimane in piedi l’ipotesi Giroud, mentre è tornato di moda il nome di El Shaarawy, che può lasciare in prestito lo Shangai Shenua. Ma la Juve dovrebbe prima liberare un posto nella batteria dei trequartisti.

