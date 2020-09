L’agente di Paulo Dybala è atteso a Torino per trattare con la società. Si potrebbe parlare dei rinnovo di contratto fino al 2025.

Come riportato da @FabDellaValle, Jorge Antun – agente di Paulo #Dybala – è atterrato a Torino per incontrare la dirigenza juventina 🇦🇷 — Romeo Agresti (@romeoagresti) September 15, 2020

L’agente di Paulo Dybala, Jorge Antun è atteso a Torino per trattare, si spera, il rinnovo dell’attaccante argentino e incontrare la dirigenza bianconera. A confermarlo anche il giornalista “Romeo Agresti” su Twitter. La Juventus è quindi pronta a trattare il possibile rinnovo per il calciatore, che se tutto andrà come dovrebbe prolungarsi fino al 2025.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Khedira: offerta per la risoluzione del contratto

Calciomercato Juventus, agente di Dybala atteso a Torino per trattare

Il fantasista bianconero potrebbe dunque prolungare la sua avventura alla Juventus, l’agente Jorge Antun è atteso a Torino per trattare con la dirigenza bianconera. Sul piatto potrebbe esserci l’eventuale rinnovo del contratto dell’attaccante argentino. Non esclusa del tutto, ma improbabile l’eventuale cessione anche se qualche tifoso sui social ipotizza questa possibilità.

LEGGI ANCHE>>>Dzeko alla Juventus, Calciomercato: nell’operazione anche De Sciglio

Intanto sul fronte attaccanti da Torino si fa sempre più incandescente la pista che porta all’attaccante bosniaco Edin Dzeko. La Juventus, alla fine, avrebbe scelto Edin Dzeko come prossimo attaccante bianconero: il cosiddetto numero 9 ricercato e voluto da Pirlo. L’attaccante bosniaco, dopo il quasi raggiunto accordo fra i vertici Roma-Napoli per il passaggio di Milik in giallorosso, potrebbe essere finalmente libero di vestire la maglia bianconera. L’attaccante bosniaco, fra l’altro, era il preferito del nuovo allenatore Andrea Pirlo, che lo vedrebbe, proprio per caratteristiche, il partner ideale dei due attaccanti titolari in rosa: Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Il valore di mercato dell’attaccante è di 15 milioni di euro, la Juventus vorrebbe inserire nella trattativa, come contropartita tecnica, il cartellino di Mattia De Sciglio così per ammortizzare la richiesta della Roma. Qualora la Juventus chiudesse Dzeko si garantirà le prestazioni sportive di un altro attaccante che verrà utilizzato da jolly per l’attacco, stiamo parlando del giovane Moise Kean che dovrebbe tornare in prestito.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK