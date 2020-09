Calciomercato Juventus, sta sfumando un obiettivo per il centrocampo

Il calciomercato della Juventus sta vivendo le sue fasi più importanti quando ormai manca davvero poco all’inizio della prossima serie A.

Non c’è solo una prima punta di spessore nel mirino di una Juventus che vuole essere sempre più forte per competere in Italia e in Europa. Servono anche delle pedine in difesa e a centrocampo, anche in quella zolla di campo sono già arrivati Arthur e McKennie. Probabilmente si cercherà un regista dai piedi buoni e di caratura internazionale.

Calciomercato Juventus, De Paul vicino al Leeds?

Come riporta anche Calciomercato.it il futuro di Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese più volte accostato alla Juve nel corso delle ultime settimane, sarà lontano da Torino. Sul calciatore infatti si è fatto forte l’interesse del Leeds, squadra di Premier League allenata da un altro argentino, Bielsa. Anche lo Zenit San Pietroburgo avrebbe fatto un pensierino sul regista-trequartista e nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti anche la Roma. Insomma la concorrenza è tanta e a questo punto è difficile che De Paul vesta la maglia bianconera juventina.

