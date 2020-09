Calciomercato Juventus, può arrivare la svolta per l’attaccante

Sempre più bollente il calciomercato della Juventus per quanto riguarda l’arrivo di una prima punta, obiettivo numero uno di Andrea Pirlo.

L’allenatore bianconero, che ha preso il posto dell’esonerato Maurizio Sarri, intende rinforzare il pacchetto avanzato e completare un tridente stellare con Cristiano Ronaldo e Dybala. Continua a rimanere viva la pista Suarez, che però prima deve liberarsi dal Barcellona e ottenere il passaporto italiano. Ma è un altro il centravanti che presto potrebbe avere il via libera per vestire la maglia bianconera.

Calciomercato Juventus, Milik libera Dzeko?

Come rivela infatti Calciomercato.it è in calendario un incontro telematico tra l’agente di Milik David Pantak e il ds della Juventus, Fabio Paratici. Quest’ultimo ribadirà la volontà del club di puntare su Edin Dzeko e dunque faciliterà di fatto la decisione del bomber polacco, in procinto di accasarsi alla Roma dopo essere stato a lungo nel mirino del club torinese. Proprio l’arrivo di Milik nella capitale potrebbe far scattare l’effetto domino, con Dzeko che a quel punto non avrebbe più ostacoli per lasciare il giallorosso e vestire il bianconero per giocare al fianco di Ronaldo e Dybala.

