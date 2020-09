Chiesa alla Juventus, calciomercato: l’affare si fa grazie a Douglas Costa

Calciomercato Juventus, il futuro di Federico Chiesa potrebbe essere in bianconero: qualora Douglas Costa dovesse partire, ecco che Fabio Paratici potrebbe dare l’assalto al giovane talento della Fiorentina, valutato circa 50 milioni.

CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA DOUGLAS COSTA/ Il destino di Douglas Costa e quello di Federico Chiesa potrebbero ben presto intrecciarsi. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, infatti, nel caso in cui il brasiliano della Juventus dovesse partire, il primo nome per sostituirlo sarebbe quel Federico Chiesa sedotto ed abbandonato dai principali club italiani ed esteri in questa finestra di mercato.

Sull’ex Bayern Monaco c’è da tempo il Manchester United, la cui offerta da circa 20 milioni di euro è stata giudicata ancora troppo bassa dagli organi dirigenziali bianconeri. Il calciatore preferirebbe non cambiare aria, ma la Juve potrebbe aver bisogno di una corposa plusvalenza per risollevare le sue casse e poter essere in grado di dare l’assalto al gioiello della Fiorentina.

Chiesa-Juventus, calciomercato: c’è di mezzo…Douglas Costa

La Fiorentina è stata chiara: per Chiesa servono almeno 45 milioni di euro. Al momento il club maggiormente interessato sembra essere il Milan, anche se il Diavolo proporrebbero un prestito oneroso con obbligo di riscatto, soluzione poco gradita a Rocco Commisso. Se dipendesse solo dal presidente italo-americano, il figlio d’arte rimarrebbe a Firenze anche il prossimo anno. Ma si sa, le vie del mercato sono infinite, e a fronte di offerte congrue anche le volontà più ferree possono vacillare. Detto questo, la Juve senza una cessione non può assolutamente finanziare il colpo Chiesa: ecco perchè non è escluso che il calciatore possa rinnovare il suo contratto con il club che lo ha lanciato nel calcio dei grandi.

Le ultime settimane di mercato potrebbero darci delle informazioni in più in tal senso. Su Douglas Costa si era fatto vivo anche l’interesse di alcune società arabe, a cui il giocatore ha risposto con un laconico “no grazie”. La soluzione per probabile per lui sembrerebbe essere ancora l’Inghilterra, ma il tempo comincia a stringere.

