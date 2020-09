Alvaro Recoba ha parlato dei due attaccanti obiettivi di mercato bianconero, il Chino ha annunciato che li prenderebbe entrambi.

Per il Chino Recoba, ex idolo della Serie a e dell’Inter, non ci sono dubbi. Andrebbero presi entrambi. Come sappiamo sia Suarez che Cavani entrambi uruguaiani e compagni di nazionale sono entrati nei radar bianconeri per lungo tempo fino a diventare obiettivi primari. A parlare proprio di questi calciatori è stato l’ex calciatore Recoba, ora dirigente del club Nacional. Nel suo annuncio mercato Recoba ha fatto sapere, che se potesse, prenderebbe entrambi nel suo club. Due giocatori formidabili che secondo il Chino possono ancora fare differenza.

Calciomercato Juventus, l’annuncio: “Prendo sia Cavani che Suarez”

L’ex calciatore e ora dirigente del club Nacional Alvaro Recoba ha parlato dei due obiettivi di mercato della Juventus, ecco cosa ha detto a ‘Tnt sports’: “Se avessi i soldi, li porterei entrambi, lui ed Edinson Cavani al Nacional”. Il Chino ha poi proseguito soffermandosi proprio su Suarez l’obiettivo numero uno della Juventus, che però nelle ultime ore sembra essere sfumato, ecco cosa ha detto: “Gli anni diranno che Luis Suaez è stato uno dei tre o quattro migliori nella storia del calcio uruguaiano. Aggiungo Enzo Francescoli con cui ho giocato e Rubén Sosa, che era il mio idolo e il migliore che ho visto”. Secondo Recoba non ci sono dubbi dunque, chi compra Suarez sta comprando una certezza.

Ma purtroppo nelle ultime ore sembra che l’operazione Suarez alla Juventus sia sfumata definitivamente. Da essere l’obiettivo primario, alla quasi chiusura, ora il giocatore sembra lontano. Il problema sarebbe dovuto ad una questione logistica per i tempi burocratici troppo dilatati del rilascio del passaporto comunitario, come sappiamo Suarez avrebbe dovuto svolgere l’esame per diventare cittadino comunitario così da diventare il nuovo numero 9 di Andrea Pirlo. Nelle ultime ore la pista Suarez sembra però essersi raffreddata definitivamente dando spazio all’altro obiettivo concreto, Edin Dzeko proprio grazia ad un accordo raggiunto fra Roma e Napoli per il passaggio di Milik in giallorosso.

