Calciomercato Juventus, ecco la possibile destinazione di Khedira

Il calciomercato della Juventus non è ovviamente incentrato solo sull’arrivo dell’attaccante, la dirigenza guarda anche alle cessioni.

C’è assolutamente bisogno di continuare a sfoltire l’organico prima di poter accogliere dei volti nuovi. Già partiti Matuidi e Higuain, mentre De Sciglio pare essere vicino all’accordo con la Roma. C’è anche un’altra situazione da sistemare, quella legata al centrocampista Sami Khedira. Che non rientra più nei piani di Pirlo e che dunque è atteso da una nuova esperienza. Prima però dovrà risolvere il suo contratto con i bianconeri. Come riporta Sportmediaset potrebbe arrivare per lui una buonuscita di 3 milioni di euro, metà dell’ingaggio dell’ultimo anno di contratto con la Juve.

Calciomercato Juventus, Khedira può finire allo United

L’ex stella del Real Madrid ad ogni modo non resterebbe disoccupato a lungo. Come riporta infatti in Inghilterra “The Sun”, il Manchester United sarebbe pronto a cogliere l’occasione, ingaggiando il giocatore a costo zero non appena sarà libero dalla Juventus, club nel quale ha giocato negli ultimi cinque anni. Decisamente sarebbe un innesto di qualità per i Red Devils, che ovviamente confidano nel fatto che il giocatore si sia messo definitivamente alle spalle i problemi fisici.

