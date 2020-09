La Juventus si prepara al debutto in serie A insieme al suo nuovo allenatore Andrea Pirlo, che ha preso il posto dell’esonerato Maurizio Sarri.

Nei giorni scorsi proprio l’attuale guida tecnica bianconera ha sostenuto l’esame finale del corso per diventare allenatore. Esame superato brillantemente davanti alla commissione, nel quale ha esposto le sue idee di calcio.

Juventus, solo Thiago Motta ha un voto più alto

La Figc ha comunicato sul suo sito ufficiale la lista dei nuovi allenatori abilitati Uefa Pro, ovvero la massima abilitazione a livello europeo che consente di guidare squadre di serie A e B.

“Tra i neoallenatori UEFA Pro sono molti i nomi noti del calcio italiano, compresi i due tecnici che quest’anno guideranno Juventus e Spezia in Serie A, Andrea Pirlo e Vincenzo Italiano. E poi ancora: le allenatrici della Nazionale maschile Under 15 e della Nazionale femminile Under 17, Patrizia Panico e Nazzarena Grilli; il campione del mondo nel 2006, Luca Toni, e il vicecampione d’Europa con la maglia azzurra nel 2012, Thiago Motta” si legge nella nota.

Proprio l’ex centrocampista di Inter e Genoa ha preso il voto più alto. “I migliori allievi che si sono abilitati in questa sessione sono risultati Thiago Motta (con la votazione di 108 su 110) e Andrea Pirlo (107). Tra le altre prove finali da segnalare anche quelle fatte registrare da Gaetano Fontana, Vincenzo Italiano, Ivan Javorcic e Manuela Tesse” si legge ancora nella nota.

