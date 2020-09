Calciomercato Juventus, De Sciglio alla Roma: spunta il Psg nella trattativa

Calciomercato Juventus, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, al momento la trattativa per il passaggio di De Sciglio alla Roma sarebbe bloccata, a causa del mancato trasferimento di Karsdorp al Genoa. Se ne riparlerà la prossima settimana.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE SCIGLIO ROMA AFFARE/ Dopo aver piazzato il colpo Dzeko, per il quale si attende ormai solo l’ufficialità, la Juventus non ha perso tempo e continua a scandagliare attentamente il mercato, alla ricerca di possibili soluzione sia in entrata che in uscita. In questo senso, sempre con la Roma sembrava essere in via di definizione l’eventuale approdo di Mattia De Sciglio nella Capitale, anche se la trattativa ha subito una frenata improvvisa nelle ultime ore.

E pensare che l’accordo tra i due club era già stato trovato, sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Dopo la partenza di Florenzi, Fienga si è gettato con decisione sul poliedrico laterale italiano, che può essere utilizzato sia come terzino basso nella difesa tre, sia come esterno alto in un centrocampo a cinque. Tuttavia, il mancato trasferimento di Karsdorp al Genoa rischia seriamente di far saltare la trattativa.

Calciomercato, De Sciglio alla Roma: spunta il Psg come terzo incomodo?

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nei prossimi giorni non sono segnalati incontri tra il CEO Fienga e l’entourage del calciatore, che comunque si sta allenando regolarmente agli ordini di Andrea Pirlo, che potrebbe addirittura farlo partire d titolare nella gara inaugurale contro la Sampdoria. Per De Sciglio alla Roma, quindi, se ne riparlerà presumibilmente la prossima settimana, con il Paris Saint Germain guarderebbe la situazione da spettatore interessato.

Come riferisce tuttojuve.com, i parigini nelle ultime ore avrebbero effettuato dei sondaggi concreti per capire la disponibilità della Juve a lasciar partire De Sciglio, proponendo addirittura uno scambio con Draxler. Paratici al momento avrebbe detto no, dal momento che vorrebbe monetizzare da una cessione dell’italiano. Ma non sono esclusi ripensamenti, soprattutto se la trattativa con la Roma non dovesse sbloccarsi.

