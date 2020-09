Calciomercato Juventus, addio Khedira: va allo United, ma ad una condizione

Calciomercato Juventus, il futuro di Sami Khedira sembra essere sempre più lontano dai colori bianconeri. Secondo quanto riferito da tuttojuve.com, sul centrocampista tedesco sarebbe forte l’interessamento del tedesco, che lo vorrebbe però solo a titolo gratuito.

CALCIOMERCATO JUVENTUS ADDIO KHEDIRA/ Khedira e la Juventus potrebbero ben presto dirsi addio. Il centrocampista tedesco è finito sulla lista “nera”dei partenti stilata da Fabio Paratici, che sta cercando in tutti i modi di trovare con l’ex Real Madrid un accordo per la rescissione consensuale, alla stregua di quanto accaduto con Gonzalo Higuain, recentemente accasatosi all’Inter Miami, squadra di Major League Soccer.

Il tedesco fino ad ora ha fatto mura, rifiutando le numerose proposte che la dirigenza di corso Galileo Ferraris gli ha messo sul piatto: rimarrà a Torino, a meno che la società bianconera non decida di dargli in anticipo i 6 milioni che gli spettano da contratto. Tuttavia, sul tedesco sembra muoversi qualcosa.

Calciomercato, Khedira-United: c’è il contatto

Secondo quanto riferito da tuttojuve.com, per Sami Khedira si sarebbe fatto avanti il Manchester United, alla ricerca di un tassello d’esperienza con cui migliorare il reparto mediano. Tuttavia, i Red Devils sono stati chiari: vogliono il tedesco soltanto a titolo gratuito, e non hanno nessuna intenzione di spendere neanche un euro per il suo cartellino. Il contratto del tedesco con la Vecchia Signora scade il prossimo anno, e come abbiamo visto la dirigenza bianconera non ha nessuna intenzione di proporre il rinnovo.

Ovviamente una soluzione andrà trovata. Pirlo ha dimostrato di non tenere assolutamente in considerazione il centrocampista tedesco, relegandolo in panchina per tutti i 90 minuti del match contro il Novara. Ormai l’ex Real Madrid sembra un corpo estraneo al progetto bianconero, e una sua cessione potrebbe essere benefica per entrambe le parti in causa.

