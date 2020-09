Fonseca a sorpresa sull’obiettivo mercato dei bianconeri. L’allenatore della Roma è stato chiaro, domani Edin Dzeko giocherà titolare con la Roma

L’allenatore della Roma senza troppi indugi e decisamente a sorpresa ha parlato della sfida di domani, inizio del campionato di Serie A, che vedrà i giallorossi impegnati contro il Verona. L’allenatore ha precisato che fra i titolari in rosa spiccherà, sicuramente, Edin Dzeko: giocatore già, virtualmente, della Juventus. Come sappiamo la trattativa che dovrebbe portare Milik in giallorosso non si è ancora sbloccata, e, dunque, Dzeko ancora alla Roma verrà schierato in campo proprio per l’impossibilità di non avere un altro attaccante di ruolo.

Calciomercato Juventus, Fonseca a sorpresa: “Domani giocherà…”

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia della prima partita di Serie A contro la Roma. Ed è stato inevitabile anche parlare di Edin Dzeko, l’obiettivo di mercato della Vecchia Signora. Le dichiarazioni di Fonseca sono state però sorprendenti, l’allenatore senza troppi indugi ha dichiarato che il giocatore è attualmente parte della rosa e, quindi, giocherà contro il Verona. Non si sa ancora con certezza se da titolare o meno, ma sarà, comunque fra i convocati nella sfida contro il Verona.

Dzeko alla Juventus, nonostante un accordo fra le due parti non sembra ancora essere in dirittura d’arrivo, anzi, è attualmente in stand by. Il motivo? L’ancora mancato accordo fra Napoli e Roma per il passaggio di Milik in giallorosso. Ballerebbero ancora i 75 mila euro della multa, che possono diventare anche 500 mila se il club partenopeo dovesse far causa al ragazzo per i danni d’immagine. Il giocatore ha chiesto una liberatoria per chiudere la faccenda, ma non sembra ancora esserci l’accordo con il Napoli e quindi Milik non sarebbe ancora libero di sposare la nuova causa giallorossa. Intanto la Juventus di Andrea Pirlo è già pronta all’esordio di Serie A previsto domenica sera contro la Sampdoria. Pirlo potrebbe già schierare alcuni dei nuovi acquisti titolari: come Kulusevski. Il giovane svedese sembra aver convinto l’allenatore e molti sono convinti che sarà il futuro della Juventus: il crack che si aspetta la società. Insieme a lui, ovviamente, la certezza Cristiano Ronaldo: il portoghese è ormai l’anima di questa Juventus, il punto fermo. In difesa non dovrebbero esserci rivoluzione, anzi, dovrebbe ripartire la coppia storica: Chiellini, Bonucci.

