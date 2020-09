Verso Juventus Sampdoria: Pirlo lancia due nuovi acquisti tra i titolari

A pochi giorni dall’inizio del campionato, Pirlo studia la formazione da schierare contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Pochi dubbi per il neo allenatore bianconero, che si affiderà ai due nuovi acquisto Arthur e Kulusevski.

JUVENTUS SAMPDORIA KULUSEVSKI ARTHUR/ Il fischio d’inizio di Juventus Sampdoria ormai è vicino. In un Allianz Stadium vuoto a causa dell’emergenza Coronavirus, Andrea Pirlo dirigerà la sua “prima” da allenatore dei Campioni d’Italia uscenti; ad attenderli l’ostica squadra di Claudio Ranieri, battendo i quali, scherzo del destino, lo scorso anno la squadra di Sarri si aggiudicò la matematica certezza della vittoria dello scudetto.

Pochi dubbi di formazione per Pirlo, che sembra intenzionato a riproporre a grandi linee la formazione che ha ben figurato nell’amichevole contro il Novara disputata domenica scorsa e conclusasi con un roboante 5-0. In particolare, faranno il loro debutto tra i titolari Kulusevski ed Arthur. Il primo agirà da interno in un centrocampo completato presumibilmente da Bentancur e Rabiot, mentre lo svedese dovrà sobbarcarsi il peso dell’attacco bianconero assieme a Cristiano Ronaldo, complice anche l’assenza di Dybala. La Joya infatti deve ancora smaltire i postumi dell’infortunio patito in occasione della gara contro il Lione in Champions, nell’ultima gara ufficiale della Juventus.

Juventus Sampdoria, ecco la probabile formazione dei bianconeri

Probabile formazione Juventus (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot, Alex Sandro, Kulusevski, Cristiano Ronaldo

