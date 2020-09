La Juventus si appresta a debuttare nella nuova stagione, con Andrea Pirlo e i suoi ragazzi alla ricerca del decimo scudetto consecutivo.

Il 2020 sarà un anno da ricordare per il titolo conquistato in un’estate calcistica particolare. Con le partite giocate a spron battuto dopo i mesi di lockdown e con il Covid comunque ancora protagonista. Il rischio da contagio ha fatto sì che tutti i match fossero disputati senza la presenza di alcuno spettatore sugli spalti. Le cose però stanno per cambiare, per la felicità dei tifosi che vogliono rivedere da vicino i propri beniamini.

Juventus, tifosi allo Stadium? Le parole di Spadafora

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha infatti annunciato che presto sugli spalti degli eventi sportivi all’aperto potranno esserci mille spettatori. “Finalmente già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di tennis potranno assistere mille spettatori a tutte le competizioni sportive che si terranno all’aperto e che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito al distanziamento, mascherine e prenotazione dei posti a sedere” sono le parole riportate anche dall’Ansa.

“E’ un primo ma significativo passo verso il ritorno, speriamo presto, alla normalità nello sport. Auspico il più rapido compimento di tutte le azioni necessarie per rendere immediatamente applicabile quanto deciso” ha detto ancora il ministro.

