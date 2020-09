La Juventus di Pirlo ospita la Sampdoria nello stadio di casa per la prima di campionato. Segui la diretta live della partita di Serie A in tempo reale

La Juventus per l’esordio della nuova stagione di Serie A ospita la Sampdoria di Claudio Ranieri nello sfida casalinga all’Allianz Stadium. I bianconeri sotto la guida tecnica del nuovo allenatore Andrea Pirlo sono pronti ad esordire e regalare le prime soddisfazioni ai propri tifosi. Segui la prima partita di Serie A della Juventus in tempo reale e in diretta live:

LEGGI ANCHE>>>Formazioni ufficiali Juventus Sampdoria: le scelte di Pirlo

Juventus Sampdoria diretta live, segui la partita in tempo reale

La prima partita di campionato della Juventus avrà come avversario l’ex Claudio Ranieri ora guida tecnica della Sampdoria. I bianconeri si apprestano ad esordire nel proprio stadio di casa. Una sfida che varrà molto perché, finalmente, vedremo alla prova del nove il nuovo allenatore Andrea Pirlo, ricordiamolo, al suo esordio assoluto come guida tecnica. Per Pirlo sarà un emozione fortissima ritornare alla Juventus non più da giocatore ma da allenatore. Naturalmente le scelte fatte dal mister sono un ritorno alle certezze. Saranno in campo dal primo minuto sia Cristiano Ronaldo che Giorgio Chiellini. Purtroppo ci sono anche note dolenti, fra gli assenti spiccano due titolari: Alex Sandro, che si è fermato giusto l’altro giorno in allenamento e Paulo Dybala, l’argentino non è nemmeno convocato, così come il brasiliano. Fra le noti negative c’è, però, anche quella positiva: l’esordio assoluto e dal primo minuto del nuovo acquisto Kulusevski. Il giovane svedese classe 2000 questa sera si giocherà un match importantissimo, un posto da titolare al fianco dell’idolo Cristiano Ronaldo. Coppia inedita che potrà già dire molto della Juventus che sarà in questo corso della stagione. Pirlo è pronto a rivoluzionare, e in attesa del nuovo attaccante, il numero 9, che molto probabilmente sarà Edin Dzeko, si affida all’esperienza del fenomeno portoghese e alla determinazione del nuovo acquisto. La Juventus inizia ufficialmente il nuovo campionato questa sera

