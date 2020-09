Juventus Sampdoria, le formazioni ufficiali: tutto pronto per la gara all’Allianz Stadium, l’inizio del campionato sotto la guida di Andrea Pirlo

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Juventus Sampdoria, gara valida per la prima giornata di Serie A 2020-2021. I bianconeri iniziano il campionato sotto la guida tecnica del nuovo tecnico Andrea Pirlo che dovrà far ricredere tutti gli scettici per il suo esordio assoluto da allenatore, ecco le scelte del maestro per la sfida casalinga contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Una sfida che sulla carta non sarà, di certo semplice.

La Juventus purtroppo dovrà privarsi di alcuni giocatori titolari, ancora out per infortunio. Dybala e Alex Sandro saranno fuori per precauzione. Ancora da monitorare la sua situazione per il terzino brasiliano. Ma fra le due noti dolenti c’è anche quella positiva: il ritorno da titolare del capitano Giorgio Chiellini. Intanto Pirlo propone un nuovo modulo, un ritorno al passato se così si può dire, infatti la Juventus scenderà in campo con un modulo che richiama proprio l’era in cui Pirlo era giocatore, il 3-5-2

LEGGI ANCHE>>>Juventus-Sampdoria, per Ronaldo c’è un tabù da sfatare

Formazioni ufficiali Juventus Sampdoria: le scelte di Pirlo

Ecco, dunque, i 22 che scenderanno in campo questa sera all’Allianz Stadium di Torino, nel match casalingo valido per la prima giornata di Serie A della stagione 2020-2021. Fischio d’inizio alle 20.45, le formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Ramsey, De Sciglio; Kulusevski, Ronaldo.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella. LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Suarez deve valutare il futuro

La Juventus ha già fra i titolari il giovanissimo Kulusevski. Un compito davvero importante per il suo esordio assoluto in maglia bianconera, il talentoso svedese sarà il partner offensivo di Cristiano Ronaldo. Un compito importantissimo per lui ma che potrà già essere il suo cartellino da visita per il futuro. Su Kulusevski la società è convinta e lo è lo stesso svedese che già in un’intervista stampa ne aveva esaltato le doti. Non ci sarà, almeno dal primo minuto, Arthur, a cui Pirlo sembra preferire il gallese Ramsey.

In aggiornamento…

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK