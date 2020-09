Juventus-Sampdoria, per Ronaldo c’è un tabù da sfatare

La Juventus si appresta a scendere in campo questa sera per affrontare la Sampdoria nella prima giornata di serie A.

Una partita che non sarà semplice da affrontare. Visti gli impegni delle nazionali c’è stato poco tempo per gli allenatori per lavorare sul campo, la condizione non è ancora quella ottimale e poi bisogna considerare sempre il calciomercato. Alla Juventus infatti continua ancora a mancare il suo centravanti e questa sera Pirlo dovrà fare di necessità virtù. Affidandosi come sempre a Cristiano Ronaldo, giocatore formidabile che fa sempre la differenza. Senza l’infortunato Dybala, questa sera toccherà al nuovo acquisto Kulusevski fargli compagnia in attacco.

Juventus, Ronaldo mai a segno all’esordio in campionato

In attesa dunque che arrivi un altro bomber, toccherà sempre a CR7 trascinare la sua squadra al successo. E per farlo dovrà anche sfatare l’ultimo tabù che accompagna la sua esperienza italiana. Come sottolinea Il Corriere dello Sport nei primi due esordi in campionato, nelle passate stagioni, il portoghese infatti non è mai riuscito a segnare. E’ rimasto a secco nonostante la sua squadra abbia vinto contro Chievo e Parma. Ronaldo è un collezionista di record e ora è pronto a infrangere anche questo suo piccolo limite. La Sampdoria è avvisata.

