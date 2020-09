Calciomercato Juventus, ecco dove giocherà Suarez

Il calciomercato della Juventus sembra essere nelle sue ore chiave per quanto riguarda la questione centravanti. Con Suarez ormai sfumato.

In realtà non c’erano dubbi riguardo al fatto che il centravanti del Barcellona non sarebbe venuto in Italia. Nonostante l’esame fatto per ottenere il passaporto, i bianconeri non si sono sentiti di attendere che la pratica andasse in porta. Tuttavia Suarez non rimarrà certo disoccupato, nonostante i suoi rapporti con i blaugrana siano ai miniti termini. Tutt’altro, visto che in Spagna c’è chi già è pronto a metterlo sotto contratto.

Calciomercato Juventus, Suarez all’Atletico Madrid

Affare fatto tra Suarez e Atletico Madrid. Ad annunciare come di fatto la trattativa tra il bomber sudamericano e i colchoneros sia chiusa è stato il giornalista Sky Angelo Mangiante su Twitter. Il bomber 33enne dunque dovrebbe continuare la sua esperienza nella Liga spagnola.

The deal is done ⚽ https://t.co/9NOxKPCWAt — Angelo Mangiante (@angelomangiante) September 21, 2020

L’arrivo di Suarez all’Atletico Madrid potrebbe presto sbloccare la partenza di Alvaro Morata verso Torino. Il calciatore arriverebbe in prestito con diritto di riscatto. Un lampo di calciomercato quello della dirigenza bianconera, pronta a riportare il centravanti spagnolo nuovamente alla sua corte.

