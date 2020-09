Juventus, Pirlo ha già un’arma vincente in più da sfruttare

La Juventus ha ottenuto il suo primo successo in campionato battendo nettamente la Sampdoria di Ranieri con un secco 3-0.

Un risultato che non è mai stato in bilico e che ha evidenziato lo stato di salute dei ragazzi bianconeri. Grande soddisfazione per Andrea Pirlo, che non poteva sognare debutto migliore sulla panchina della Juve. Il tecnico sembra già aver trovato i giusti equilibri in campo e le scelte fatte gli hanno dato ragione. A sinistra Frabotta ha offerto una buona prova, Kulusevski si è fatto notare per il gol che ha aperto i giochi, McKennie è stato un vero e proprio motorino di centrocampo. Tanto che a qualche tifoso ha ricordato Edgar Davids.

Juventus, Ramsey rigenerato da Pirlo

Uno dei migliori in campo nella squadra bianconera è stato senz’altro Ramsey. Apparso davvero un altro giocatore rispetto a quello visto nella scorsa stagione. Il gallese ha sfornato assist a ripetizione ed è sempre stato nel vivo del gioco. Davvero rinato sotto la guida di Pirlo. E ovviamente adesso incedibile sul mercato. Sembra essere davvero l’uomo adatto per interpretare il ruolo del trait d’union tra centrocampo e attacco.

