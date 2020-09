Morata nuovo centravanti della Juventus. Cifre e dettagli

Alvaro Morata, il canterano, è il nuovo centravanti della Juventus. Arriva in prestito dall’Atletico Madrid con diritto di ricatto. Ecco tutte le cifre dell’operazione.

E’ fatta. Andrea Pirlo ha il suo centravanti. Non è Suarez, non è Dzeko, non è Milik, non è Giroud. E’ Alvaro Morata. Sì, proprio lui: il canterano che ha fatto impazzire i tifosi della Juventus nel 2015 in semifinale in casa del Real Madrid. E poi anche in finale col Barcellona pareggiando il gol di Rakitic. Arriverà stasera in Italia, sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con il sodalizio bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Dybala, futuro ancora incerto alla Juventus. Ancora niente contratto

Morata sì, Dzeko no…

A svelare i dettagli è Sky Sport. Il club bianconero è ai dettagli per il ritorno a Torino di Alvaro Morata: l’attaccante spagnolo è atteso nella giornata di martedì 22 settembre per le visite mediche. Accordo con i Colchoneros per un prestito oneroso a 9 milioni di euro con diritto di riscatto a 45 milioni. C’èanche la possibilità per la Juve di rinnovare il prestito per un altro anno. Operazione, se verrà esercitato il diritto, da 55 milioni complessivi. Si era capito che per Dzeko qualcosa era andato storto quando ieri sera Paratici aveva evidenziato che non era l’unica trattativa in essere.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK