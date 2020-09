La Juventus continua a perseguire l’obiettivo Federico Chiesa, ma per prenderlo bisognerà necessariamente smaltire qualche esubero, ecco i partenti:

Federico Chiesa continua ad essere un obiettivo concreto in casa bianconera. La Juventus studia la mossa vincente per garantirsi le prestazioni del giovane attaccante ma per farlo dovrà, necessariamente, sfoltire. C’è una lista di giocatori che potrebbe lasciare la Juventus, fra questi in polpe, per raggiungere la cifra idonea per il cartellino del gioiellino viola, c’è Douglas Costa. Per il brasiliano sono arrivate offerte dalla Premier League, il Wolverhampton: con l’ausilio dell’agente Mendes. Ma il brasiliano non sembra convinto e rifiuta tutte le destinazioni.

Calciomercato Juventus, nuovi contatti per Chiesa ma bisogna fargli spazio

Ma oltre a Douglas Costa, i giocatori che potrebbero lasciare Torino sono:

Sami Khedira che potrebbe andarsene per raggiungere il Manchester United o il Paris Saint Germain.

che potrebbe andarsene per raggiungere il Manchester United o il Paris Saint Germain. Mattia De Sciglio di cui si valuta sempre un’offerta congrua dal Barcellona.

di cui si valuta sempre un’offerta congrua dal Barcellona. Daniele Rugani sul difensore italiano ci sono interessi da due squadre inglesi, il West Ham e Newcaste.

Senza poi dimenticare che Luca Pellegrini sta già eseguendo le visite mediche per diventare un nuovo giocatore del Genoa, l’esterno difensivo raggiungerà in prestito gli altri juventini Pjaca e Perin nella squadra ligure. Se la Juventus dovesse portare a termine tutte queste trattative in uscita l’acquisto per garantirsi Federico Chiesa potrebbe essere garantito, ma le richieste del patron Commisso continuano ad essere alte. La Fiorentina in maniera ufficiosa chiedeva 70 milioni di euro, cifra che però verrà necessariamente trattata visto che in questo periodo quasi nessuno può permettersi un esborso simile.

La Juventus ha nei piani mercato l’acquisto di un esterno sinistro, che potrebbe dunque essere Federico Chiesa, ma anche quello di un ulteriore attaccante da utilizzare come vice di Morata. Giusto ieri si parlava dei contatti sempre più concreti per riportare Moise Kean in Italia, un volere sentito anche dallo stesso calciatore che vestirebbe volentieri la maglia bianconera ancora una volta.

