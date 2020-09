Donnarumma alla Juventus, calciomercato: il portiere ha le idee chiare

Calciomercato Juventus, Donnarumma vorrebbe diventare il nuovo capitano del Milan: il portiere è stato chiaro con Maldini, altrimenti sarà addio. I bianconeri mettono sul piatto circa 10 milioni di euro a stagione e hanno l’accordo con il giocatore

CALCIOMERCATO JUVENTUS DONNARUMMA ACCORDO MILAN/ La bomba Donnarumma per il Milan non è ancora deflagrata, ma potrebbe accendersi da un momento all’altro. Fabio Paratici si è portato avanti, e secondo le ultime indiscrezioni ha trovato l’accordo con l’estremo difensore nativo di Castellammare di Stabia: quadriennale da 10 milioni annui e posto da titolare assicurato a partire dalla prossima stagione. Un’offerta che ha scombussolato i piani del Milan, che ora sono costretti a trattare le negoziazioni con il Diavolo non avendo il coltello dalla parte del manico.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, non solo Morata: potrebbe arrivare un altro ex

Maldini non ha ancora gettato le speranze: del resto, l’intenzione di Donnarumma sarebbe quella di continuare la sua avventura in rossonero, dal momento che il Milan l’ha lanciata nel calcio dei grandi credendo in lui già da quattro anni. Le strade del mercato sono però spesso imprevedibili, e il fatto che i Campioni d’Italia abbiano già l’accordo con l’estremo difensore potrebbe essere sicuramente un deterrente da non trascurare.

Calciomercato Juve, Donnarumma capitano del Milan: ecco la sua intenzione

Donnarumma è stato chiaro: vuole diventare il punto di riferimento del Milan del presente e del futuro, e per questo desidererebbe la fascia da capitano con la quale legittimare la sua posizione da leader nello spogliatoio. Soluzione che potrebbe scontentare l’attuale proprietario della fascia, quel Romagnoli che comunque ha tanto mercato sia in Italia che all’estero. Al momento non sono stati fissati summit per decidere il da farsi, e questo potrebbe andare a vantaggio della Juventus, che ha dalla sua il fattore tempo.

Leggi anche–>Pirlo vuole chiudere in bellezza il mercato. Due obiettivi per la Juventus

Con il contratto in scadenza tra un anno, Donnarumma può “dettare”i tempi: un’intesa potrebbe essere trovata con un contratto da 9 milioni e con la promessa di una fascia da capitano. Al momento, però, siamo solo e nel campo delle ipotesi.