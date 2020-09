Palmieri alla Juventus, calciomercato: fumata bianca sempre più vicina

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri si avvicina a grandi passi: secondo le ultime indiscrezioni che trapelano d’Oltremanica, Paratici avrebbe fatto passi in avanti nella trattativa con il Chelsea che potrebbe concludersi positivamente anche la prossima settimana.

CALCIOMERCATO JUVENTUS PALMIERI AFFARE CHELSEA/ La Juve potrebbe avere ben presto il suo rinforzo in fascia. Dal momento che le condizioni fisiche di Alex Sandro non offrono le giuste garanzie, Fabio Paratici nelle ultime ore ha intensificato i contatti con il Chelsea per il trasferimento del brasiliano sotto l’ombra della Mole. Sebbene la prestazione di Frabotta contro la Sampdoria abbia sorpreso molti addetti ai lavori, il triplo impegno coppa Italia Scudetto Champions League obbliga la società bianconera a scandagliare il mercato alla ricerca di un innesto di quantità e di qualità.

Leggi anche–>Morata con Dzeko, calciomercato: la Juve è pronta al doppio colpo

La Juve non vorrebbe andare oltre ad un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro: i Blues spingerebbero per una cessione a titolo definitivo, anche se negli ultimi giorni la posizione dei londinesi si è ammorbidita. Il fatto che Perisic rimanga all’Inter è sicuramente un indizio del fatto che Marotta abbia allentato la presa per il calciatore italo-brasiliano: con l’Inter lontana, la Juve pare essere l’unica squadra pronta a stringere i tempi per assicurarsi il laterale.

Calciomercato, Palmieri-Juventus: la strada sembra essere più in discesa

Le prossime ore potranno essere decisive per il buon esito della trattativa. L’ex Roma starebbe spingendo per una sua cessione, anche perchè l’accordo con la Juve è stato trovato a circa 3,5 milioni di euro a stagione. I vari De Sciglio e Danilo non offrono le giuste garanzie: l’anno scorso Sarri è stato costretto ad adattare Cuadrado sulla corsia destra, a riprova della crisi di terzini che imperversa dalle parti di Torino.

Leggi anche–>Juventus, Edin Dzeko in campo e titolare con la Roma

Con Pellegrini che sembra essere sempre più vicino al Genoa con la formula del prestito, con l’Inter che preferisce puntare su Perisic, Paratici ha ormai la strada spianata: la sensazione è che l’affare alla fine si farà.