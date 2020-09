Calciomercato Juventus, definita la nuova squadra di Suarez

Il calciomercato della Juventus ha visto a lungo come protagonista Luis Suarez, attaccante sudamericano del Barcellona. Che però non verrà in Italia.

Finito al centro ora delle attenzioni dei media per il suo esame di italiano passato a Perugia in vista dell’ottenimento del passaporto, Luis Suarez continuerà la sua carriera nella Liga spagnola. Sembrava dover essere lui il grande colpo del club torinese, che invece dopo aver mollato anche Dzeko ha chiuso per Morata, riportando il centravanti a Torino dopo l’esperienza all’Atletico Madrid. Proprio i colchoneros hanno liberato dunque una casella in avanti che non hanno perso tempo a riempire.

Calciomercato Juventus, Suarez è dell’Atletico

Luis Suarez infatti sarà proprio un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Lo ha annunciato lo stesso club sui social e sul proprio sito internet. La trattativa con il Barcellona sarà formalizzata al termine delle visite mediche di rito. Un grande rinforzo, sicuramente, per l’Atletico di Diego Simeone che vuole tornare a lottare per la conquista del titolo nel campionato spagnolo.



