Chiesa alla Juventus, calciomercato: tutta la verità sull’affare

Chiesa resta un profilo caldo per la Juventus, che però deve prima cedere per poi dare l’assalto al forte esterno destro della Fiorentina, valutato dalla società gigliata circa 45-50 milioni di euro. Gli indiziati più accreditati a partire sono Douglas Costa e Bernardeschi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA FIORENTINA AFFARE/ Tra i tanti nomi accostati alla Juventus in questo frangente di calciomercato, ce n’è uno che più di tutti incuriosisce la dirigenza di corso Galileo Ferraris, ed è quello di Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina, sul quale è forte da tempo il pressing della società campione d’Italia, vorrebbe fare il definitivo salto di qualità, ed accasarsi in una squadra con la quale poter ambire alla Champions League.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, Momblano aggiorna sulla situazione Aouar

Sebbene il giocatore non abbia ancora manifestato apertamente l’intenzione di vestire il bianconero, il figlio d’arte non può non essere lusingato dell’interesse della Vecchia che, però, prima di affondare il colpo con la Fiorentina con un’offerta importante, ha assoluta necessità di vendere. La prima offerta bianconera di un prestito da 10 milioni con diritto di riscatto fissato a 30 è stata infatti rispedita al mittente.

Calciomercato Juventus, per Chiesa occorre vendere prima di comprare

Come riporta l’esperto di mercato Niccolò Paganini, i principali indiziati a lasciare il posto a Chiesa sono Federico Bernardeschi e Douglas Costa. ma se per il primo non sono arrivate offerte concrete, e l’interesse del Napoli sembra essersi affievolito dopo la non conclusa operazione Milik, per il brasiliano qualcosa sembra muoversi. In particolare, in Inghilterra sia il Wolverhampton sia il Manchester United avrebbero effettuato dei sondaggi con l’entourage dell’esterno, senza però presentare un’offerta ufficiale alla Juve.

Leggi anche–>Pirlo vuole chiudere in bellezza il mercato. Due obiettivi per la Juventus

I giorni passano, e la fine del mercato si avvicina: nel caso in cui si dovesse materializzare la cessione di Costa, ecco che la dirigenza bianconera avrebbe gli spazi di manovra desiderati per piazzare l’affondo decisivo per Chiesa, con il quale da tempo sarebbe stato trovato l’accordo sulla base di un contratto quinquiennale da circa 5 milioni di euro a stagione.